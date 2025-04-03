Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Идею приравнять жителей Суджи к ветеранам оставили решать им самим

Хинштейн оценил предложение приравнять суджан к участникам боевых действий
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Предложение приравнять жителей Суджи к участникам боевых действий на Украине должны оценить сами суджане. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн, отвечая на вопрос RTVI.

Приравнивание граждан к участникам военной операции позволит предоставить им необходимые меры поддержки, льготы и выплаты.

«Любые инициативы, я считаю, должны прежде оцениваться всеми жителями и всей территорией... В любом случае, чем активнее, чем более открыто обсуждаются темы, касающиеся Курской области, вопросы курян, тем, конечно же, для Курской области лучше», — сказал Хинштейн.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона о распространении статуса ветерана на военнослужащих в приграничных регионах, в том числе в Курской области.

20 марта лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района к ветеранам. Он отметил, что жители района находились в тяжелых условиях, которые можно приравнять к зоне боевых действий.

Ранее Алаудинов рассказал, что в Судже пока невозможно восстановить мирную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами