Идею приравнять жителей Суджи к ветеранам оставили решать им самим

Предложение приравнять жителей Суджи к участникам боевых действий на Украине должны оценить сами суджане. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн, отвечая на вопрос RTVI.

Приравнивание граждан к участникам военной операции позволит предоставить им необходимые меры поддержки, льготы и выплаты.

«Любые инициативы, я считаю, должны прежде оцениваться всеми жителями и всей территорией... В любом случае, чем активнее, чем более открыто обсуждаются темы, касающиеся Курской области, вопросы курян, тем, конечно же, для Курской области лучше», — сказал Хинштейн.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона о распространении статуса ветерана на военнослужащих в приграничных регионах, в том числе в Курской области.

20 марта лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района к ветеранам. Он отметил, что жители района находились в тяжелых условиях, которые можно приравнять к зоне боевых действий.

Ранее Алаудинов рассказал, что в Судже пока невозможно восстановить мирную жизнь.