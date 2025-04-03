В ГД приняли поправку о статусе ветерана боевых действий

Госдума в ходе пленарного заседания в третьем чтении приняла поправку о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ внесло на рассмотрение правительство РФ. Теперь статусом ветерана наделены все бойцы, отражавшие вторжение на территорию РФ, в том числе участники добровольческих формирований, в том числе уволенные в запас военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК РФ.

Кроме того, статус инвалида смогут получить военнослужащие, ставшие инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.

До этого ТАСС со ссылкой на законопроект комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщало, что добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО) районах России, получат статус ветерана боевых действий.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.