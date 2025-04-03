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Минобороны поддержит идею о присвоении статуса ветерана боевых действий военкорам

Горемыкин: МО РФ поддержит идею о статусе ветерана боевых действий для военкоров
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Минобороны РФ поддержит идею о присвоении статуса ветерана боевых действий военным корреспондентам, но в рамках отдельного законопроекта. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме, передает РИА Новости.

«Я полагаю, что по данной теме нужно работать отдельным законопроектом. Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но надо работать [над] отдельным законопроектом», — сказал Горемыкин.

В настоящее время федеральным законом «О средствах массовой информации» сотрудникам СМИ, которые ведут деятельность в горячих точках, установлена компенсация, которая выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью за счет средств редакции.

27 марта сообщалось, что Министерство цифрового развития предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики». Это даст возможность военным корреспондентам пользоваться социальными льготами. Кроме того, в ведомстве предложили увеличить единовременную компенсацию, предусмотренную законом «О СМИ», для сотрудников, которые получили ранения при выполнении «поручения редакции в особых условиях».

Ранее в России создали первый памятник военкору.

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