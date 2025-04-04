Стали известны подробности о военном, который готовил теракт в общежитии в Подмосковье

Военный, готовивший теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье, состоял в террористическом сообществе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

«По данным следствия, российский военнослужащий является участником террористического сообщества, запрещенного на территории Российской Федерации», — сказала Петренко.

Она добавила, что задержанному мужчине 49 лет. Его на данный момент уже допросили сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили планировавшийся теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье. По данным ведомства, во время изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства силовики задержали завербованного спецслужбами Украины военного Минобороны РФ, который участвовал в подготовке теракта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

В мобильном телефоне задержанного нашли переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», заключили в ФСБ.

До этого ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге. Мужчин поймали «на горячем», когда они подожгли релейные шкафы в селе Чистеньком.

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