Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов

Бастрыкин: подростков из двух регионов вербовали для терактов через чат-бот

Российских подростков из двух регионов вербовали для терактов через чат-бот в социальных сетях. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Следственным управлением по Волгоградской области расследовано уголовное дело по факту совершения группой несовершеннолетних по предварительному сговору поджогов базовых станций сотовой связи под контролем куратора, который вовлекал подростков в совершение преступлений и давал указание по алгоритму подготовки к диверсиям через чат-бот», — сообщил Бастрыкин.

Он добавил, что информация об этом чат-боте всплывала также в расследовании поджога релейного шкафа в Ачинском районе Красноярского края в марте 2024 года. В ходе розыска были найдены двое подростков, которые признались в исполнении заказа на поджог со стороны неизвестных собеседников в чат-боте.

До этого ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге.

Ранее троих подростков из Краснодарского края арестовали в рамках дела о поджоге релейного шкафа.