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ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге

«Mash на волне»: двух мужчин задержали за поджог релейных шкафов в Крыму
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Телеграм-канал «SHOT»

Два человека подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации журналистов, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали 43-летнего жителя региона и 35-летнего жителя Ульяновской области. Мужчин поймали «на горячем», когда они подожгли релейные шкафы в селе Чистеньком.

«Они признались, что устроили поджог за $200 (около 16,9 тыс. рублей. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что в результате поджога железнодорожной инфраструктуре Крыма был нанесен ущерб на сумму 1 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили против диверсантов уголовное дело по статье о совершении террористического акта по предварительному сговору. В настоящее время задержанные мужчины находятся в СИЗО.

26 марта в столице Республики Татарстан арестовали местного жителя по подозрению в совершении теракта на железной дороге. Его обвинили в поджоге стойки коммуникационной перегонной связи на железнодорожном перегоне Юдино — Восстание, а также в попытке взломать релейный шкаф.

Ранее троих подростков из Краснодарского края арестовали в рамках дела о поджоге релейного шкафа.

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