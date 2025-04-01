Стало известно, сколько россиян не берут отпуск

«Авиасейлс»: почти каждый четвертый россиянин не брал отпуск в 2024 году

Почти каждый четвертый россиянин — 22% — не брал отпуск в 2024 году по сравнению с 12% в 2022 году. Об этом говорится в исследовании сервисов «Авиасейлс» и СБЕР ЕАПТЕКА, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Из 22% россиян, оставшихся без отпуска, 12% планировали отдых, но их планы сорвались, а 10% даже не рассматривали такой возможности.

В исследовании говорится, что отказ от отпуска сказывается на здоровье: 32% опрошенных ощущают опустошенность, 21% — физическое истощение, 17% — стресс, 14% — раздражительность и агрессию.

«Когда человек постоянно находится в состоянии стресса и перегрузки, его организм работает на износ. Это может привести к снижению иммунитета, делая человека более восприимчивым к инфекциям и заболеваниям, нарушению обмена веществ, что затрудняет усвоение питательных веществ из пищи, даже если человек питается правильно, а также недостатку сна», — отметил провизор и заведующий аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Дмитрий Гуров.

Если нет возможности взять полноценный отпуск, эксперт посоветовал поддерживать организм другими способами, чтобы избежать истощения и снижения иммунитета — в частности, с помощью витаминов и дополнительных питательных веществ. По словам Гурова, переутомление может способствовать развитию гиповитаминозов — недостатка витаминов.

Гуров добавил, что также важно оптимизировать образ жизни: в рабочее время делать регулярные перерывы — вставать из-за компьютера каждые 45-60 минут, делать небольшую разминку, стараться спать не менее 7-8 часов в сутки, наконец, правильно питаться — фокус должен быть на сбалансированном рационе, богатом фруктами, овощами, необработанными продуктами.

Ранее был назван самый востребованный у россиян вид отдыха в мае.