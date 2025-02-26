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Россиянка с маленьким сыном чуть не обварились из-за прорыва трубы с кипятком

Mash: ростовчанка с маленьким сыном чуть не обварились из-за прорыва трубы
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Кадр из видео/Telegram-канал «Don Mash»

В Ростове-на-Дону женщина с маленьким сыном чуть не обварились из-за того, что у соседки прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в квартире исторического дома 1928 года постройки, куда переехала женщина с полуторагодовалым ребенком. Отмечается, что в 2022 году квартиру заливало водой сверху и управляющая компания тогда отключила стояк.

В феврале текущего года ситуация повторилась, когда женщина с ребенком спали. На них внезапно стал литься кипяток, и мать с сыном вынуждены были покинуть жилище. Всю их комнату заволокло паром.

Стояк вновь отключили. Соседка из квартиры сверху, где прорвало трубу, лишь иногда приходит в жилище за вещами и не впускает туда управляющую компанию. Пострадавшей женщине с ребенком пришлось уехать — у них дома нельзя включать свет, провис потолок и очень низкая температура воздуха. Сейчас она пытается добиться замены труб.

Ранее в Оренбуржье младенец получил ожоги лица и тела из-за кварцевой лампы.

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