В Пермском крае почти 20 тысяч человек остались без воды из-за аварии

МЧС: в городе Оса Пермского края без воды остались около 18 тысяч человек

В городе Оса Пермского края из-за аварии на канализационном коллекторе без холодного водоснабжения остались около 18 тысяч человек, включая 6 тысяч детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

«Под отключение водоснабжения попадает 291 многоквартирный дом, 2751 частный жилой дом, с населением 17 874 человека (в том числе 5958 детей)», — отметили в ведомстве.

Для ремонта коллектора привлекли девять единиц техники и 15 человек личного состава. К жилым домам организован подвоз воды.

17 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге «Водоканал» провел две линии временного водопровода в Невский район и ЖК «Новый Оккервиль» после крупной аварии на трубопроводе. Эта мера позволила обеспечить жителей района водой по временной схеме. Позже стало известно о полной ликвидации произошедшей аварии.

Об аварии на подающем водоводе в Кудрово стало известно 13 марта, для жителей организовали подвоз воды. Спустя сутки водоканал сообщил, что работы закончены. Авария произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе.

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