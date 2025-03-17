«Водоканал» провел линии снабжения в обезвоженный район Петербурга

Две линии временного водопровода провел «Водоканал» в Санкт-Петербурге в Невский район и ЖК «Новый Оккервиль» после крупной аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Эта мера позволила обеспечить жителей района водой по временной схеме. Позже стало известно о полной ликвидации произошедшей аварии.

«Все абоненты мкр. Новый Оккервиль обеспечены услугами холодного водоснабжения в полном объеме. Движение транспорта по пр. Строителей будет открыто к утру 17 марта», — говорится в сообщении.

Об аварии на подающем водоводе в Кудрово стало известно 13 марта, для жителей организовали подвоз воды, спустя сутки водоканал сообщил, что работы закончены. Авария произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома.

Ранее россиянка с маленьким сыном чуть не обварились из-за прорыва трубы с кипятком.