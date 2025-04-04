Новак запросил расчеты последствий индексации тарифов ЖКХ по инфляции

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минстрою представить в Минэкономразвития, Минфин и правительство расчеты последствий применения индексации тарифов на услуги ЖКХ по фактическому размеру инфляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложил Новаку о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая тепло- и водоснабжение.

До этого стало известно, что Государственная дума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.