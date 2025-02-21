В Госдуме запросили у регионов информацию о повышении тарифов на ЖКУ

Гусев: Госдума запросила у регионов информацию по поводу повышения тарифов на ЖКУ

Государственная дума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, передает ТАСС.

«Волну недовольства видно по всей стране. Работа над этим вопросом уже началась», — сказал он.

Депутат уточнил, что к работе подключились все комитеты Госдумы.

В июле 2025 года тарифы ЖКУ проиндексируют в среднем на 11,9%.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.