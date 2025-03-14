В аэропортах Москвы и Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов: Внуково — с 06:13 мск; Калуга (Грабцево) — с 05:25 мск», — заявил он, отметив, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По словам Кореняко, воздушные гавани временно не осуществляют прием и отправку авиарейсов.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились в 2:53 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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