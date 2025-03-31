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В российском городе мальчик провалился под лед на озере

Ura.ru: в Челябинске мальчик провалился под лед на озере
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Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске 11-летний мальчик провалился под лед. Об этом со ссылкой на городского вице-мэра по горхозяйству Александра Астахова сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел 28 марта на озере Смолино. По словам Астахова, ребенок провалился под лед и смог самостоятельно выбраться. На участке водоема, где провалился мальчик, было неглубоко.

«Это еще раз говорит о том, что возле берега лед уже настолько тонкий, что не держит даже ребенка», — отметил вице-мэр.

Сообщается, что недавно на городских водоемах прошли рейды по рыбакам, которые выходят на тонкий лед. В ходе мероприятий любителям рыбалки раздали 180 памяток.

До этого в Новосибирске лабрадор провалился под лед Оби, собаку спас подросток. Молодой человек подполз к животному, схватил за ошейник и помог ему выбраться из воды.

Ранее в Дагестане ребенок провалился в 10-метровый колодец.

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