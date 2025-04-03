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Четыре рыбака провалились под лед в российском регионе

МЧС: в Карелии возле острова Палеостров четыре рыбака провалились под лед
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Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

Четыре рыбака провалились под лед неподалеку от острова Палеостров в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное ГУ МЧС.

«Сегодня в Медвежьегорском районе около острова Палеостров под лед провалились четыре рыбака. Выбраться из воды им помогли местные жители», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося мужчины отогревались в Палеозерском монастыре.

МЧС предупредило, что выход на лед весной может быть опасен для жизни.

23 марта сообщалось, что двое школьников провалились под лед на реке Тосна в городе Никольское Ленинградской области. Проходивший мимо мужчина успел вытащить из полыньи одного несовершеннолетнего. Второго школьника искали водолазы-спасатели.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела водоем, опросила свидетелей происшествия и установила личность мальчика.

Ранее сообщалось, что в Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания.

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