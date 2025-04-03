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Укрыватель Дарьи Треповой вышел на свободу

78.ru: укрыватель Дарьи Треповой математик Касинцев вышел на свободу
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РИА Новости

Математик Дмитрий Касинцев, приговоренный к лишению свободы за укрывательство Дарьи Треповой, вышел на свободу. Об этом сообщил Telegram-канал «78.ru».

«Сегодня вышел на свободу укрыватель террористки Дарьи Треповой Дмитрий Касинцев», — пишут журналисты.

25 января 2024 года суд приговорил Касинцева, прятавшего Трепову после теракта в кафе Санкт-Петербурга, к 1 году 9 месяцам лишения свободы. Ему зачли содержание под стражей как день за полтора и содержание под домашним арестом как два дня к одному. Сам Касинцев призывал судью назначить наказание, которое не связано с лишением свободы.

Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее адвокат назвала укрывателя Треповой человеком, «который попал в беду».

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