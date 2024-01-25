Адвокат назвала укрывателя Треповой человеком, «который попал в беду»

Математик Дмитрий Касинцев, приговоренный к 1 году 9 месяцам колонии за укрывательство Дарьи Треповой, раскаивается в содеянном. Об этом «Газете.Ru» заявила его адвокат Елена Конева. Она назвала приговор Касинцеву слишком «суровым» и отметила, что сторона защиты будет надеяться на «гуманное отношение к человеку, который попал в беду».

«Мы будем обжаловать данное решение. В данный момент он (Касинцев. — «Газета.Ru») будет находиться в СИЗО №5, мы будем писать апелляционную жалобу, в дальнейшем — апелляционный суд. Будем надеяться на справедливость нашего суда, на гуманное отношение к человеку, который попал в беду, фактически сломавшей всю его жизнь. Дом был самым безопасным местом для него. И неожиданно, как с ясного неба гром падает, вот эта просьба, про которую он не знал, что это, как это. Он просто соглашается и в три часа он узнает... Теракт — это очень страшно, и мой подзащитный испытал дикий ужас, страх, находясь в своем безопасном месте, понимая, что это реальная опасность для него, его родных и близких. И что в этой ситуации делать, как поступить — то ли бежать, спасаться от самой же девушки, которая к нему пришла, то ли что делать. Это когда мозг разрывается на маленькие части, и ты не можешь принять верное решение, а времени на это совсем нет. Он очень раскаивается, что он не смог собрать все свои силы. Мы считаем, что приговор очень суровый в отношении моего подзащитного. Он не достоин такого приговора, мог быть намного мягче приговор с учетом его раскаяния о содеянном», — сказала она.

Конева подчеркнула, что Касинцев всю жизнь занимался наукой и далек от уголовного мира. По ее словам, родители мужчины в шоке из-за происходящего.

«Мать здесь с ним находилась, отец... Если сказать, что для них это удар — это не сказать ничего. Для них это такой шок, который не передать словами. Это благополучная семья, они воспитывали сына. Вся жизнь его была посвящена науке, воспитанию учеников, образованию. Для них это не вместить, это не передать, что они переживают. Очень тяжело. Как он будет в СИЗО, сложно сказать, потому что это не тот человек, который причастен к уголовному миру и сможет в этом находиться, в этом мире, который от него настолько далек», — добавила она.

25 января суд приговорил к 1 году 9 месяцам Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта в кафе Санкт-Петербурга. Ему зачтут содержание под стражей как день за полтора и содержание по домашнему аресту как два дня к одному. Сам Касинцев призывал судью назначить наказание, которое не связано с лишением свободы.

Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.