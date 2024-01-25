Трепову приговорили к 27 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил признанную виновной в совершении теракта Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Приговорить Трепову Дарью к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб.», — огласил решение судья Тимур Жидков.

Треповой зачтут срок содержания под стражей день за день с 3 апреля, то есть со дня задержания. Обвинение запрашивало Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Второго фигуранта дела, Дмитрия Касинцева, обвиняют в укрывательстве Треповой после теракта. Прокуратура просит приговорить его к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство.

В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия.

После инцидента обвиняемая скрылась в квартире Касинцева. Обвинение считает, что мужчина знал о преступлении и укрывал Трепову до задержания.

Утром 22 января подсудимые выступили на процессе с последними словами.

Трепова просила отправить дело на дополнительное расследование, а также провести повторную психологическую экспертизу. Касинцев признал свою ответственность и просил наказания, не подразумевающего лишения свободы.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.