Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор Касинцеву, прятавшему Трепову после теракта в Петербурге

Суд приговорил к 1 году 9 месяцам колонии Касинцева, укрывавшего Трепову

close
100%
Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году 9 месяцам Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Газеты.ru».

Касинцеву зачтут содержание под стражей как день за полтора и содержание по домашнему аресту как два дня к одному.

Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Ранее Дмитрий Касинцев призывал судью назначить наказание, которое не связано с лишением свободы. Адвокат молодого человека утверждал, он раскаялся в своих действиях.

До этого для Касинцева гособвинение потребовало наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами