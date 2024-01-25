Суд вынес приговор Касинцеву, прятавшему Трепову после теракта в Петербурге

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году 9 месяцам Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью Трепову после теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Газеты.ru».

Касинцеву зачтут содержание под стражей как день за полтора и содержание по домашнему аресту как два дня к одному.

Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Ранее Дмитрий Касинцев призывал судью назначить наказание, которое не связано с лишением свободы. Адвокат молодого человека утверждал, он раскаялся в своих действиях.

До этого для Касинцева гособвинение потребовало наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.