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Аэропорт Внуково предупредил пассажиров об очередях к паспортному контролю

Модернизация пунктов паспортного контроля увеличит очереди во Внуково
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В аэропорту Внуково в апреле могут увеличиться очереди к паспортному контролю из-за модернизации пропускных пунктов. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани.

«В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля», — говорится в сообщении.

Эксплуатация будет проводиться до 30 апреля включительно. Руководство аэропорта советует пассажирам, путешествующим международными рейсами, приезжать к терминалу хотя бы за три часа до вылета самолета.

2 апреля во Внуково на 10 часов задержали рейс из Москвы в Дубай. Самолет должен был вылететь в 6:40 по московскому времени, но в итоге отправился в 16:16.

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