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Из Москвы в Дубай вылетел рейс, задержанный почти на десять часов

Задержанный по техпричинам на 10 часов рейс Utair вылетел из Москвы в Дубай
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Depositphotos

Задержанный по техническим причинам почти на десять часов рейс «Ютэйр» (Utair) вылетел из Москвы в Дубай. Об этом сообщила авиакомпания, передает РИА Новости.

«На время ожидания пассажирам было предоставлено питание и размещение в гостинице. Рейс вылетел в 16:16 (мск)», — сказали там.

Рейс должен был вылететь в 6:40 по московскому времени из «Внуково», но задержался почти на десять часов.

В группу «Ютэйр» (Utair) входят компании, которые осуществляют перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за проблем с двигателем. По данным источника, после посадки студентов отправили на автобусе в безопасную зону терминала. Министерство образования Израиля сообщило, что они «чувствуют себя хорошо».

Ранее самолет аварийно приземлился на трассу в Вологодской области.

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