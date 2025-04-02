Более 200 пассажиров не могут улететь в Дубай из московского аэропорта Внуково

SHOT: около 200 пассажиров не могут улететь в Дубай из Внуково

В московском аэропорту Внуково около 200 пассажиров ожидают рейс в Дубай авиакомпании Utair. Самолет должен был вылететь еще в 06:40 мск, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как уточнили пассажиры, они сначала зашли в самолет, но позже их попросили вернуться обратно в зону ожидания. По словам людей, рейс сначала отложили до 10:00, а затем до 12:00.

«Очевидец рассказывает, что сначала у «боинга» была поломка, которую сразу принялись чинить. Затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что люди получили ваучеры на 700 рублей. Им пообещали, что самолет вылетит в ближайшее время, пишет канал.

12 марта сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Ереван на сутки застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Как писал Telegram-канал SHOT, самолет Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс сначала перенесли на три часа, а затем его откладывали пять раз. Пассажиры жаловались, что авиаперевозчик никак не объясняет происходящее.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.