Россияне рассказали, чего боятся в отпуске за границей

Каждый второй россиянин боится заболеть в отпуске за границей

Каждый второй житель России боится заболеть в отпуске за границей. Каждый четвертый переживает, что его ограбят, оставят без документов и возможности вернуться домой. Это показало исследование аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из тех, кто боится заболеть, 37% переживают за качество медицинской помощи в незнакомой стране. 13% волнуются, что могут попасть в ДТП или ЧП с последствиями для здоровья, а медицинское учреждение не справится с лечением. 9% уже на стадии планирования отпуска выбирают места с хорошей медицинской инфраструктурой, чтобы чувствовать себя в безопасности.

29% опасаются потеряться в незнакомом месте. 16% испытывают этот страх еще и потому, что не уверены в знаниях иностранного языка и том, что смогут правильно объяснить, куда нужно вернуться. Поэтому 22% опрошенных выбирают проверенные маршруты, а 11% – возвращаются в одни и те же места годами из-за собственных страхов. 8% выбирают организованные туры, чтобы минимизировать тревожные мысли о навигации и планировании.

14% беспокоятся, что путешествие может обойтись дороже, чем планировалось, а достаточного количества денег при себе не окажется.

12% волнуются из-за возможных транспортных проблем. В том числе, отмены стыковочных рейсов, задержек трансферов или попадания в пробки по пути в аэропорты с последующим опозданием на самолет.

7% хотя бы раз отказывались от поездок из-за страхов, причем, не только личных – например, в период пандемии.

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