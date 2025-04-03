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Спустя два дня поисков в Ленобласти нашли потерявшегося пса Блюма

Пропавшего в Ленобласти пса Блюма нашли
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Telegram-канал Baza

Собаку, которая потерялась в Ленобласти, нашли. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, животное обнаружили в 20 километрах от дома. После того, как информацию о пропаже опубликовали многочисленные СМИ, с хозяйкой животного связались люди, которые заметили животное в другом районе региона.

«Женщина оперативно собралась, приехала, поймала любимую и вернула домой», – сообщается в публикации.

Собака пропала в Ленинградской области 1 апреля. Питомец выбежал с участка в Красном Бору и направился к железнодорожной станции, он, по данным СМИ, запрыгнул в вагон поезда, следовавшего в Петербург.

После этого его якобы высадил охранник. В РЖД информацию об этом опровергли. Представители организации заявили, что их работник не нарушал устав, который появился после истории с котом Твиксом, животное самостоятельно выбежало из состава. На видео заметно, как пес покидает вагон.

В поисках принимали участие волонтеры и владельцы собаки.

Ранее житель Уфы жестоко избил свою собаку в лифте и попал на видео.

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