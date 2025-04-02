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Житель Уфы жестоко избил свою собаку в лифте и попал на видео

На видео попало, как уфимец ногами избивает маленькую собаку в лифте своего дома

Хозяин жестоко избил свою собаку в лифте дома в Уфе, видео избиения опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в многоэтажке на проспекте Октября. Мужчина пинком загнал животное в кабину лифта и продолжил его избивать ногой. От очередного удара собака вылетела на лестничную клетку, после чего ситуация повторилась.

Судя по записи с уличной камеры, издевательства начались еще во время прогулки. Хозяин, державший питомца на руках, швырнул его о землю, после чего пес продолжил следовать за ним. Соседи живодера требуют привлечения его к уголовной ответственности.

На прошлой неделе пьяный мужчина поссорился с женой и выбросил ее французского бульдога с 13 этажа в Твери. Питомец приземлился на асфальт и получил несовместимые с жизнью травмы. После этого мужчина подобрал разбившегося пса и отнес на мусорку. Свидетелями инцидента стали соседи пары. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего.

Ранее петербуржец оттаскал собаку за ошейник и бросал на пол в подъезде.

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