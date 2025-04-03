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В РЖД заявили, что щенка не высаживали из электрички в Ленобласти и показали видео

В РЖД отрицают факт высадки потерявшегося щенка из электрички в Ленобласти

Сотрудники РЖД не высаживали из электрички в Ленинградской области потерявшегося щенка по кличке Блюм. Об этом заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ходе проверки было установлено, что поездная бригада соблюдала регламент работы и не выгоняла собаку из вагона, заявили в пресс-службе. Животное само выбежало из состава, когда в него начали заходить люди — этот момент попал на видео, однако на кадрах видно лишь как пес покидает вагон.

Инцидент произошел 1 апреля, когда щенок ивисской борзой выскочил со своего садового участка в Красном Бору. Животное направилась на железнодорожную станцию и забежало в один из вагонов «Ласточки», которая направлялась в сторону Петербурга. Один из пассажиров увидел забежавшую собаку и попытался ее высадить, но не успел. Через некоторое время Блюм покинул состав на одной из ближайших станций и исчез, сейчас его ищут хозяева и волонтеры.

Ранее стало известно, что хозяйка высаженного из электрички в Ленобласти пса винит себя в его пропаже.

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