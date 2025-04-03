Из электрички в Ленобласти высадили породистого щенка, его разыскивают хозяева и волонтеры

В Ленинградской области охранник высадил из электрички породистого щенка по кличке Блюм, теперь собаку ищут хозяева и волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 1 апреля, когда щенок ивисской борзой выскочил со своего садового участка в Красном Бору. Животное направилась на железнодорожную станцию и забежало в один из вагонов «Ласточки», которая направлялась в сторону Петербурга. Один из пассажиров увидел забежавшую собаку и попытался ее высадить, но не успел.

В результате Блюм остался в электричке, и через некоторое время его на одной из ближайших станций прогнал из вагона охранник. Отмечается, что по собаке было видно, что она не бездомная.

Теперь щенка разыскивают хозяева и волонтеры. Они развешивают объявления о пропаже пса, однако их сдирают местные коммунальщики. Неравнодушные, которые помогают искать собаку, считают, что сотрудник не имел права высаживать животное, так как после аналогичной истории с котом Твиксом в РЖД появился четкий регламент на случай обнаружения бесхозных животных.

Ранее собака самостоятельно села на поезд, чтобы воссоединиться с уехавшей в Хельсинки хозяйкой.