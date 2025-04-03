Суд Петербурга отправил в СИЗО вора с Северного кладбища

Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Васильева, обвиняемого в воровстве барельефов с могил на Северном кладбище. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По версии следствия, Васильев в январе, феврале и марте совершил кражу барельефов с трех могил на Северном кладбище. Их общая стоимость составила 790 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он отправлен в СИЗО.

Кроме того, следствие установило, что Васильев не имеет постоянного места жительства на территории РФ, так как зарегистрирован в квартире вместе с еще около 50 гражданами. У него также отсутствуют устойчивые социальные связи, семьи и детей нет.

До этого в Сочи задержали мужчину, подозреваемого в краже гранитных памятников. В полицию обратился пострадавший, который занимается изготовлением монументов. Он рассказал, что из его гаража пропали четыре памятника и один плиткорез. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что кражу мог совершить 51-летний брат потерпевшего, который имел свободный доступ в гараж и ранее привлекался к уголовной ответственности. Его задержали и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киселевске малолетние дети воруют конфеты и крушат памятники на кладбище.