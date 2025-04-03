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Супругу блогера Портнягина обвинили в даче взятки за сохранение самостроя

Прокуратура: жену Портнягина обвинили в даче взятки за сохранение самостроя
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portnyagina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена блогера Дмитрия Портнягина Екатерина обвиняется в даче взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за сохранение самостроя. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Получатель взятки неизвестен, его разыскивают правоохранители.

По версии следствия, в конце февраля 2022 года Екатерина через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за сохранение самовольной постройки на улице Образцова.

В прокуратуре Московской области добавили, что дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске.

Екатерину Портнягину задержали по подозрению в даче взятки в августе прошлого года. Как сообщал Telegram-канал Baza, задержание состоялось во время передачи 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы. Деньги якобы предназначались для того, чтобы получить разрешение на постройку на территории элитного банного комплекса Siberia — проекта Портнягиных.

Тверской районный суд назначил Портнягиной запрет определенных действий.

Сам Дмитрий Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Он находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его жена Екатерина проходит подозреваемой по делу.

Ранее Портнягин рассказал, чем занят под домашним арестом.

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