В Сочи задержали мужчину, укравшего гранитные памятники на 120 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Сочи, подозреваемого в краже гранитных памятников. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по городу в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в полицию Центрального района Сочи обратился мужчина, занимающийся изготовлением гранитных памятников. По его словам, из его гаража пропали четыре комплекта монументов и один плиткорез. Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

Правоохранители начали расследование, в ходе которого заподозрили в совершении преступления 51-летнего брата потерпевшего.

«Мужчина имел свободный доступ в гараж и ранее уже привлекался к уголовной ответственности», — подчеркивается в публикации.

В результате полицейским удалось выяснить местонахождение возможного грабителя и задержать его. Позже в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«Ему грозит до пяти лет тюрьмы», — рассказали в пресс-службе.

3 апреля управление министерства внутренних дел РФ по Республике Саха (Якутия) сообщило о возбуждении уголовного дела против 44-летнего гражданина, укравшего робот-пылесос из магазина техники. Проверив записи с камер наблюдения, полицейские выяснили, что мужчина снял устройство с витрины и подошел к кассе самообслуживания. Однако он лишь сделал вид, что оплатил товар, после чего скрылся с места преступления. По данным ведомства, впоследствии житель региона подарил робот-пылесос своей супруге.

Ранее россиянин стал фигурантом уголовного дела, украв 24 игрушки из соответствующего автомата.