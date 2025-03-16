«Потолок обвалился, крики были»: под Калининградом обрушился жилой аварийный дом

В поселке Константиновка Калининградской области вместе с людьми обрушился аварийный дом, передает РЕН ТВ.

По его данным, со стороны выгоревшей муниципальной квартиры в здании рухнула стена, а когда жильцы собирались покинуть дом, в полу между этажами образовалась дыра.

«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — рассказала одна из жительниц.

РЕН ТВ отметил, что пострадавшим предложили переехать в помещения от маневренного фонда. Однако, по словам жителей аварийного дома, они далеко от школ и детсадов или непригодны для обитания.

В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

На прошлой неделе в Якутии пострадали две жительницы аварийного дома. В здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать. Одна из пострадавших не приспособленного для жизни помещения несколько раз ломала конечности из-за прогнивших полов. Другая женщина заболела астмой из-за грибка в стенах здания. При этом размер коммунальных платежей для жителей аварийного дома составляет 11 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее потолок в аварийном доме упал на коляску с ребенком.