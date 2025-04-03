Глава Карелии объявил о ликвидации пожара на Онежском заводе

Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске полностью ликвидировали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, несущие конструкции здания остались целы.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре на территории завода на улице Ригачина, 25, поступило 3 апреля в 09:50 мск. Пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

В результате инцидента пострадали как минимум три человека. Двух из них госпитализировали в тяжелом состоянии, а третьего осмотрели на месте и отпустили домой.

Как рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев в Telegram-канале, возгорание произошло в четвертом производственном цеху цифровой судоверфи, который еще строится. Противопожарные системы там не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня. Он уточнил, что в тушении огня участвовали более 50 пожарных и 17 единиц техники.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.