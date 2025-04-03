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Житель Омска отправится в колонию за сбор денег для ВСУ

Жителя Омска осудили на 11 лет за сбор денег для ВСУ
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

25-летнего жителя Омска приговорили к 11 годам лишения свободы за сбор денег для украинской армии. Об этом пишет «Новости Омска | NGS55» со ссылкой на региональное УФСБ.

Кроме того, молодой человек хотел вступить в ряде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воевать против российской армии.

«Фигурант склонял отдельных лиц из своего окружения к совместному выезду, а также для подтверждения своих намерений планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ организации», — говорится в сообщении.

Молодой человек призывал других к сбору средств, которые он хотел перевести украинской организации.

3 апреля в Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Житель Бийска решил финансировать ВСУ, узнав о такой возможности в интернете.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина получил 19 лет за госизмену и изготовление взрывчатки.

Ранее суд дал пожизненные сроки двум полковникам ВСУ.

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