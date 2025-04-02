В Воронежской области мужчина получил 19 лет за госизмену и изготовление взрывчатки

Прокуратура: жителя Воронежской области осудили на 19 лет за госизмену

Житель Воронежской области получил 19 лет лишения свободы за госизмену и изготовление взрывчатки. Об этом сообщает прокуратура региона на официальном сайте.

Как установил суд, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года фигурант связался с сотрудниками Главного управления разведки Украины.

«Он получал и выполнял задания по дестабилизации общественно-политической обстановки и устрашения населения на территории города Воронежа, а также Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года 36-летний мужчина начал изготавливать взрывчатку, а также получал ее от кураторов. Взрывоопасные предметы позже он передавал другим лицам, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Уточняется, что житель Воронежской области проводил разведку железнодорожной инфраструктуры в Острогожском районе.

До этого в Хабаровском крае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который отправил донат на Вооруженным силам Украины и попал под уголовную статью о госизмене. Установлено, что россиянин в период с января по март нашел в интернете реквизиты электронных кошельков, которые использовались для сбора денег на поддержку украинских вооруженных формирований, и перечислил туда криптовалюту. Фигурант получил 13 лет лишения свободы.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион, запрещенный в РФ.