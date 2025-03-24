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Суд дал пожизненные сроки двум полковникам ВСУ

Суд дал пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за удары БПЛА по аэродромам РФ
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Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожизненному сроку за террористические атаки на военные аэродромы России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Утверждается, что в период с октября по декабрь 2022 года военнослужащие спланировали и осуществили четыре атаки с использованием беспилотников-камикадзе. Воздушные удары украинские войска нанесли по авиационным объектам в Рязанской, Саратовской и Калужской областях. Во время атак применялись взрывные устройства, что привело к повреждениям инфраструктуры и создало угрозу жизни людей.

«Суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383-й бригады БПЛА воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка», — говорится в публикации.

Дзяний и Бурденюк объявлены в международный розыск.

В марте 2-й Западный окружной военный суд приговорил стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Милиневича и Сергея Перевозникова к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение на территорию Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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