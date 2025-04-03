Суд не стал сажать экс-полицейского, мучившего задержанных в самодельной клетке

Суд назначил 4 года 8 месяцев лишения свободы условно бывшему участковому на Чукотке, который два года избивал задержанных и помещал их в самодельную клетку. Об этом сообщил сотрудник регионального Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в беседе с РИА Новости.

Управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, как пишет агентство, сообщало, что в клетку площадью в квадратный метр периодически помещали и удерживали 9 женщин и 5 мужчин под предлогом пресечения совершаемых ими правонарушений. Это продолжалось с 2018 по 2020 год, уточняют журналисты.

В отношении четырех человек, оказавших сопротивление, бывший правоохранитель применял насилие, одна из пострадавших женщин в результате получила перелом руки. Бывший сотрудник МВД вину не признавал, однако в его телефоне нашли фото- и видео материалы с потерпевшими.

Отмечается, что экс-полицейского также лишили права занимать должность на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на три года. Решение вступило в законную силу.

До этого сообщалось, что в Москве полицейского задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней. По версии следствия, 36-летний сотрудник отдела угрозыска в ОМВД по району Черемушки остался наедине с 15-летней девушкой и совершил в отношении нее развратные действия.

Ранее полицейского уволили за рэп «МВД — не мое».