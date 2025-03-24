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Полицейского уволили за рэп «МВД — не мое»

В Москве полицейского уволили за дискредитацию органов из-за рэпа «МВД — не мое»
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Shutterstock

Московского полицейского уволили со службы за публикацию рэпа собственного сочинения о работе в МВД. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мужчина с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене и вместе с этим выкладывал во «ВКонтакте» свои треки.

Особое внимание у полицейских вызвала его композиция под названием «МВД – не мое», которая, как установил суд, «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

Помимо рэпа, отмечает агентство, он размещал в соцсети собственные фотографии и видео в полицейской форме, а также в гражданской одежде с оружием.

Его уволили со службы в марте прошлого года за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Мужчина попробовал оспорить решение в суде, но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным.

13 марта сообщалось, что Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.

Ранее сообщалось, что полицейский совратил юную москвичку и склонил ее к употреблению наркотиков.

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