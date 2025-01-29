Полицейский совратил юную москвичку и склонил ее к употреблению наркотиков

В Москве полицейского задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней, сообщает mk.ru.

По версии следствия, 36-летний лейтенант, являющийся сотрудником отдела угрозыска в ОМВД по району Черемушки, остался наедине с 15-летней девушкой и совершил в отношении нее некие развратные действия. Все произошло 16 января в квартире жертвы на юго-западе столицы.

Также оперативника заподозрили в склонении потерпевшей к употреблению наркотиков. Мужчина якобы заявил ей, что в небольшом количестве запрещенные веществе могут быть даже полезны. В итоге девушка согласилась попробовать наркотики.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ГУ МВД по Москве заявили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, если его вина подтвердится.

Ранее дворник-мигрант почти год совращал школьницу в подвале жилого дома в Петербурге.