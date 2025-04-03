Аграрий ответила, ждать ли потери урожая из-за апрельских заморозков

Предстоящие апрельские заморозки могут негативно сказаться на урожае плодовых растений. Об этом НСН рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Однако, по ее словам, последствия будут не такими критичными, как могли бы наступить из-за низких температур в мае. Эксперт добавила, что конечный итог будет зависеть от продолжительности заморозков.

«Если заморозки придут в мае, они нанесут большой урон, потому что цветы страдают от температуры в -2°C буквально за несколько часов. Для почек и молодых листочков, которые мы видим сейчас, это менее опасно и не в такой степени отражается на объеме урожая. Однако в этом году зимой уже были две волны неблагоприятных погодных условий, когда после длинных оттепелей приходили морозы», — сказала Козий.

Она отметила, что частичные потери урожая произойдут точно, однако, они будут не такими значительными, как в 2024-м.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов до этого говорил, что зимняя погода, которая вернется в Москву к концу недели, продлится до середины апреля. По его словам, в столице ожидаются снегопады и минусовые температуры. Снижение температуры начнется в субботу, 5 апреля, — в этот день столбики термометров покажут +5...+7°C.

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