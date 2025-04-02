Москвичам рассказали, как долго в городе задержится зимняя погода

Зимняя погода, которая вернется в Москву к концу недели, продлится до середины апреля. Об этом в беседе с 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, в столице ожидаются снегопады и минусовые температуры.

«Зима затянется по крайней мере до середины апреля, 15 числа. Наиболее вероятный прогноз — выпадение снега и снижение температуры до 0 — +3°C. Это начнется с конца недели», — сказал Шувалов.

Он отметил, что до пятницы, 4 апреля, в Москве будет теплая погода, температура воздуха будет доходить до +15°C. Снижение температуры начнется в субботу, 5 апреля, — в этот день столбики термометров покажут +5...+7°C.

Накануне главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал водителям центральных регионов России пока не менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, в Московском регионе еще возможны морозы, пусть и небольшие. Зимняя резина сохраняет эластичность при низких температурах, а летняя — нет, уточнил он. Эксперт подчеркнул, что безопасность должна быть приоритетом, даже если очереди в шиномонтажах вызывают дискомфорт.

Ранее синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег».