Дачникам рассказали, как уберечь рассаду от заморозков

Дачникам не стоит торопиться высаживать рассаду даже в парники, потому что в Москву вернутся заморозки. Об этом 360.ru рассказала садовод Екатерина Косолапова.

По ее словам, высадить в почву можно только те растения, которые не боятся понижения температуры. Для сохранения рассады от замерзания лучше всего укрыть ее каким-либо материалом.

«Если дачники уже открыли розы, посадили луковичные культуры или лук, их следует спрятать под нетканым укрывным материалом. Он бывает белого цвета разной плотности — от 15 до 30 граммов на квадратный метр», — предложила Косолапова.

Для укрытия также подойдут мешковина, пленка или пластиковые бутылки. Кроме того, можно посыпать растения торфом, грунтом, скорлупой кедрового ореха или корой лиственницы, чтобы им было теплее.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов до этого говорил, что зимняя погода, которая вернется в Москву к концу недели, продлится до середины апреля. По его словам, в столице ожидаются снегопады и минусовые температуры. Снижение температуры начнется в субботу, 5 апреля, — в этот день столбики термометров покажут +5...+7°C.

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