В Карелии начали прокурорскую проверку из-за пожара на судостроительном заводе

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на заводе в Петрозаводске

Прокуратура Республики Карелия начала проверку в связи с пожаром на местном судостроительном заводе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что на место происшествия выехал прокурор региона Дмитрий Харченков. Он поручил подчиненным координировать работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной и промышленной безопасности», — уточняется в публикации.

Из нее следует, что после завершения проверки специалисты будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

3 апреля на территории Онежского судостроительного завода в городе Петрозаводске, расположенном в Карелии, начался сильный пожар. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил цех, в котором могли находиться емкости с горючими материалами.

В результате возгорания пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, на предприятии произошел взрыв газового баллона. При этом пламя распространилось на площади 1500 квадратных метров, писали журналисты РИА Новости.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков прервал рабочую поездку в другой регион и выехал на место пожара.