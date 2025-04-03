Глава Карелии возвращается в Петрозаводск из-за пожара на заводе

Глава Карелии Артур Парфенчиков прервал рабочую поездку из-за пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом сообщило РИА Новости.

Парфенчиков рассказал, что выезжает в Петрозаводск. Глава отметил, что в результате пожара пострадали три человека.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в производственном боксе завода. По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил четвертый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились емкости с горючими материалами. Предварительной причиной пожара, пишет канал, стал взрыв газового баллона.

21 марта комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в регионе был ликвидирован первый в текущем году лесной пожар в городском округе Балашиха. Причиной возгорания назвали человеческий фактор.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.