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Власти Карелии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на Онежском заводе

РИА: состояние двух пострадавших при пожаре на Онежском заводе назвали тяжелым
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МЧС России по Республике Карелия

Состояние двух пострадавших во время пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске назвали тяжелым. Об этом сообщили РИА Новости власти Карелии.

Обоих пациентов врачи перевели на ИВЛ (Искусственную вентиляцию легких).

По данным минздрава региона, больницы Петрозаводска перевели в режим повышенной готовности из-за пожара.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказывал, что третьего пострадавшего осмотрели и отпустили. По его словам, на месте работают пожарные, спасатели мониторят ситуацию с помощью квадрокоптеров.

По информации Telegram-канала SHOT, огонь охватил четвертый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились емкости с горючими материалами. Предварительной причиной пожара, как пишут журналисты, стал взрыв газового баллона.

В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание произошло в производственном боксе завода. По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.

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