Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске выросло

При пожаре на Онежском заводе в Петрозаводске пострадали три работника

Число пострадавших при пожаре на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске выросло до трех. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он отметил, что двое из них доставлены в больницу, а одного пострадавшего осмотрели и отпустили.

По его словам, на месте работают пожарные, спасатели мониторят ситуацию с помощью квадрокоптеров.

В региональном главке МЧС сообщили, что утром произошел пожар в производственном боксе завода. По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил четвертый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились емкости с горючими материалами. Предварительной причиной пожара, пишет канал, стал взрыв газового баллона.

21 марта комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в регионе был ликвидирован первый в текущем году лесной пожар в городском округе Балашиха. Причиной возгорания назвали человеческий фактор.

Ранее в Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара.