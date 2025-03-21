Площадь пожара на заводе в Марий Эл за полтора часа выросла в пять раз

МЧС: пожар на заводе в Марий Эл локализовали на площади 10 тыс. кв. м

Площадь пожара на заводе в республике Марий Эл за полтора часа выросла в пять раз и составила 10 тыс. кв. м, после чего возгорание удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой. Перед этим в сеть попали кадры тушения пожара на заводе в Марий Эл. Их также опубликовало МЧС в своем Telegram-канале.

21 марта в республике Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит. Площадь пожара изначально составляла 2 тыс. квадратных метров.

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе начался пожар, а пламя было видно из Курска и Сум. Украинские военные переложили вину за атаку на Россию — в генштабе ВСУ заявили, что российские военные якобы сами ударили по объекту.

Ранее появились кадры пожара на автомобильном заводе «Урал» в Миассе.