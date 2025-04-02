В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Махачкале ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

«Пожар в Махачкале ликвидирован», — говорится в сообщении.

В среду 2 апреля произошло возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в Махачкале. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

До этого сообщалось о пожаре в Битцевском лесу на юге Москвы. Жители района Чертаново рассказали о сильном пожаре в лесном массиве. На месте возгорания был виден черный столб дыма. По данным МЧС, на Варшавском шоссе загорелся мусор и автомобильные покрышки. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров.

В марте в Дагестане полыхал Хрюгский лес. Глава региона Сергей Меликов пообещал восстановить пострадавший участок лесного массива.

Ранее в подмосковном Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане.