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В Махачкале загорелся пятиэтажный жилой дом

МЧС РФ: огонь охватил кровлю многоквартирного жилого дома в Махачкале
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МЧС России

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Махачкале, расположенном в Республике Дагестан. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что огонь охватил кровлю здания. Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

«Информация уточняется», — добавили в ведомстве.

Утром 2 апреля на проспекте Защитников, расположенном на юго-востоке Москвы, загорелся 17-этажный жилой дом. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже здания.

По данным 360.ru, дым от возгорания проник в другие жилые помещения. В результате семь человек, включая беременную женщину и троих детей, не смогли самостоятельно выйти на улицу. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб помогли гражданам покинуть квартиру на 16-м этаже.

Журналисты выяснили, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров. К текущему моменту сотрудники МЧС РФ ликвидировали пламя, при этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.

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