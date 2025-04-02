Дачникам назвали самые неприхотливые цветы для посадки на участке

К неприхотливым цветам для дачного участка, которые не требуют сложного ухода, можно отнести флоксы, петуньи и хосты. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, дачникам, которые не хотят тратить много времени на уход за растениями, стоит выбирать «однолетники». Он уточнил, что их можно посадить в конце мая — начале июня. Такие варианты будут цвести до первых осенних морозов. Так, например, он предложил посадить петуньи, космеи, бархатцы.

«Советую обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, десятилетия, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода. <...> Особенно хороши старые сорта хостов (альбопикта, зибольда, медиовариегата): они крупные, легко отвоевывают себе место среди сорняков, могут достаточно долго расти и увеличиваться в размерах, оставаясь при этом красивыми», — заключил Викулов.

Результаты исследования, проведенного платформой «Авито», до этого показали, что подавляющее большинство (58%) российских дачников планируют потратить на семена и рассаду не более 5 тысяч рублей. Еще 22% рассчитывают потратить не более 2 тысяч рублей. Около 26% опрошенных готовы выделить на эти цели сумму до 10 тысяч рублей, а 14% собираются превысить этот лимит.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин переживает за безопасность дачи.