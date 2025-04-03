Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали доверять Жириновскому больше, чем при его жизни

ВЦИОМ: доверие россиян к Жириновскому выросло до 66%
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у россиян, как они относятся к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Опрос показал, что спустя три года после того, как политика не стало, доверие россиян к нему выросло на 6% — с 60% до 66%, сообщает РБК.

Социологи считают, что такой результат может объясняться следованию граждан РФ принципу «об умерших либо хорошо, либо ничего».

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, в последние годы в мире произошли такие перемены, на фоне которых политические деятели, подобные Жириновскому, стали восприниматься, как наибольшие реалисты. В умах многих россиян бывший лидер ЛДПР «превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости», отметил он.

«Яростно и неуклонно срывавший призрачные покровы с идеологов «однополярного мира», он оказался провозвестником новой эпохи «сражающихся царств»», — сказал Федоров.

7 марта было найдено предсказание Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Основатель ЛДПР спрогнозировал, что глава Белого дома будет ссориться с европейцами ради выгоды Штатов. В это время Евросоюз, по прогнозу политика, будет пребывать в растерянности.

Также в заметках Жириновского нашли предсказание на 2025 год. Известно, что политик записывал все свои мысли на небольших листочках. На одном из них он сделал прогноз на текущий год. В частности, основатель ЛДПР написал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира в границах СССР как минимум, а в границах славянского мира максимум в 2040-м.

Ранее в интернете вспомнили предсказание Жириновского о правлении семьи Трампа до 2040-го.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами