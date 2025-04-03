Россияне начали доверять Жириновскому больше, чем при его жизни

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у россиян, как они относятся к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Опрос показал, что спустя три года после того, как политика не стало, доверие россиян к нему выросло на 6% — с 60% до 66%, сообщает РБК.

Социологи считают, что такой результат может объясняться следованию граждан РФ принципу «об умерших либо хорошо, либо ничего».

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, в последние годы в мире произошли такие перемены, на фоне которых политические деятели, подобные Жириновскому, стали восприниматься, как наибольшие реалисты. В умах многих россиян бывший лидер ЛДПР «превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости», отметил он.

«Яростно и неуклонно срывавший призрачные покровы с идеологов «однополярного мира», он оказался провозвестником новой эпохи «сражающихся царств»», — сказал Федоров.

7 марта было найдено предсказание Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Основатель ЛДПР спрогнозировал, что глава Белого дома будет ссориться с европейцами ради выгоды Штатов. В это время Евросоюз, по прогнозу политика, будет пребывать в растерянности.

Также в заметках Жириновского нашли предсказание на 2025 год. Известно, что политик записывал все свои мысли на небольших листочках. На одном из них он сделал прогноз на текущий год. В частности, основатель ЛДПР написал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира в границах СССР как минимум, а в границах славянского мира максимум в 2040-м.

Ранее в интернете вспомнили предсказание Жириновского о правлении семьи Трампа до 2040-го.